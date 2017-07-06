Trump Organization оставила за собой связанные с Россией домены

Компания президента США Дональда Трампа продлила срок действия двух своих доменных имён — TrumpRussia.com и TrumpTowerMoscow.com.

Компания Дональда Трампа сохранила за собой юридические права на связанные с Россией доменные имена. Речь идёт о двух доменах —TrumpRussia.com и TrumpTowerMoscow.com, пишет издание Politico.

По мнению авторов газеты, это — названия "потенциальных бизнес-проектов в России". Срок действия этих доменов, а также сотен других, принадлежащих семейному бизнесу американского президента, истекал "в конце июня — начале июля". Однако он был продлён на прошлой неделе.

— Среди сайтов, которые были перезарегистрированы в среду, есть имена с отсылкой к покеру, сайты политической тематики, например, ElectTrump.com, и два домена с отсылкой к возможным коммерческим предприятиям в России, — утверждает в своей публикации издание.

Эксперты считают, что перерегистрация доменов является нормальной практикой в бизнесе, к тому же многие компании скупают не только те названия, которые хотят использовать сами, но также и те, которые не хочется отдавать в пользование другим.

Напомним, до своего президентства Трамп передал бизнес в специальный траст, которым управляют один из его сыновей и менеджер Trump Organization. При этом сам он от прав собственности на Trump Organization официально не отказывался.