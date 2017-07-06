Голые активисты потребовали запретить забеги с быками в Испании

Сотни юношей и девушек расписали свои тела призывами остановить опасные для животных развлечения.

Центральная площадь испанского города Памплона стала местом "кровавой" акции местных активистов-зоозащитников. Оголённые молодые люди и девушки разорвали над собой хлопушки с красной краской, символизирующей кровь. Таким образом активисты требуют запретить проведение энсьерро — знаменитого ежегодного забега с быками.

По их мнению представителей движения, традиция забегов жестока по отношению к животным. Участники протестной акции надели головные уборы, имитирующие бычьи рога, а также изготовили плакаты с призывами остановить убийственный для животных спорт. Большинство активистов исписали лозунгами свои тела.

Энсьерро в Памплоне — самое знаменитое развлечение в Испании в период праздников Святого Фермина. Длина маршрута составляет около одного километра. Бегунами могут быть все желающие, однако в первую очередь это члены местных клубов любителей корриды и иностранные туристы.