Прогноз непогоды. На вторую половину лета обещаны ветры, ливни и смерчи

Жаркого лета в центре России уже не будет, поэтому метеорологи советуют не убирать тёплую одежду, а спасатели — внимательно следить за погодными сводками.

Прогнозы синоптиков вряд ли обнадёжат тех жителей Центральной России, которые ждали наступления долгожданного лета. Газета "Известия" со ссылкой на МЧС России информирует, что июль снова станет богат на ливневые дожди и шквалистый ветер.

При этом жаркая и сухая погода прогнозируется на юге Сибири и в южных регионах Дальнего Востока, в связи с чем здесь высока вероятность пожаров.

Ситуация такова, что погодные условия, которые раньше для некоторых регионов были аномалией, сейчас становятся нормой — много осадков, рекордные максимумы и минимумы температур и другие ситуации.

Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд не исключил возникновения в ближайшее время смерчей. В июле же, по его словам, можно ждать града, сильного дождя, шквалистого ветра, а также гроз.

Этим летом глава Гидрометцентра порекомендовал россиянам внимательно следить за прогнозами погоды. Например, при обещанном ветре в 15–20 м/с следует держать детей дома. Также, помимо ветра, настораживать должны прогнозы о сильных осадках и граде.

В общем, специалисты советуют жителям центральной России не убирать далеко тёплую одежду и обогреватели: лето уже жарким не будет.