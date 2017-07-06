При наводнении на юге Японии без вести пропали 15 человек

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При наводнении на юге Японии без вести пропали 15 человек

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Разрушенные в городе Асакура дома. Фото: © Kyodo/REUTERS

По словам местных чиновников, ситуация на острове Кюсю остаётся крайне серьёзной.

Судьба по меньшей мере 15 человек остаётся неизвестной после того, как вызванное сильными дождями наводнение снесло жилые дома в японских городах Фукуока и Асакура. Об этом сообщает агентство France-Presse.

Известно, что среди пропавших без вести есть ребёнок, однако никакой подробной информации о нём и других исчезнувших пока не приводится.

По словам местных чиновников, ситуация на острове Кюсю остаётся крайне серьёзной. В пострадавшие от наводнений районы направлены семь с половиной тысяч полицейских, военнослужащих и спасателей для оказания помощи населению.

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