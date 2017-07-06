При наводнении на юге Японии без вести пропали 15 человек

По словам местных чиновников, ситуация на острове Кюсю остаётся крайне серьёзной.

Судьба по меньшей мере 15 человек остаётся неизвестной после того, как вызванное сильными дождями наводнение снесло жилые дома в японских городах Фукуока и Асакура. Об этом сообщает агентство France-Presse.

Известно, что среди пропавших без вести есть ребёнок, однако никакой подробной информации о нём и других исчезнувших пока не приводится.

По словам местных чиновников, ситуация на острове Кюсю остаётся крайне серьёзной. В пострадавшие от наводнений районы направлены семь с половиной тысяч полицейских, военнослужащих и спасателей для оказания помощи населению.