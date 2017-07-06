Бразилия попросила МОК помочь рассчитаться с кредиторами за Олимпиаду 2016 года

Оргкомитет надеется, что спортивная организация повлияет на правительство страны.

Организаторы летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро обратились к Международному Олимпийскому комитету (МОК) с просьбой помочь им рассчитаться с кредиторами. Сумма задолженности, по данным агентства Associated Press, составляет около 40 миллионов долларов США.

По словам пресс-секретаря организационного комитета Рио-2016 Марио Андрады, в первую очередь необходимо влияние МОК для проведения диалога с правительством Бразилии. Однако ситуация пока осложняется тем, что нет чёткой картины, кто и за что ответственен в самом оргкомитете.

Ожидается, что встреча главы бразильского олимпийского комитета Карлоса Нузмана с официальными лицами МОК состоится на следующей неделе в офисах организации в Швейцарии.

Анализ данных, проведённый Associated Press, показал, что олимпиада обошлась примерно в 13,1 миллиарда долларов, которые были потрачены из бюджета страны и предоставлены частными лицами. При этом далеко не всем объектам, построенным к главному спортивному событию четырёхлетия, нашлось применение после окончания соревнований.

Так, без дела простаивает гольф-поле, обустройство которого обошлось в 20 миллионов долларов, а из 3600 квартир, специально построенных для расселения гостей и участников олимпиады, продано менее десяти процентов.