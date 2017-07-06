Из-за сильных дождей в Ульяновске глохнут машины скорой помощи

Продолжающиеся в Ульяновске сильные ливни заставляют глохнуть автомобили скорой помощи. Как сообщил заместитель губернатора региона Павел Дегтярь, на затопленных улицах города встали пять неотложек.
Абдуллов: 5 скорых в городе заглохли из-за затопления двигателей, но сразу на вызовы были направлены бригады замены— Павел Дегтярь (@DegtyaryRu) 5 июля 2017 г.
— Пять скорых в городе заглохли из-за затопления двигателей, но сразу на вызовы были направлены бригады замены, — написал чиновник со ссылкой на министра здравоохранения Ульяновской области Рашида Абдуллова.
На сайте регионального МЧС сообщается, что в регионе из-за дождей введён режим чрезвычайной ситуации. Из-за стихии в области уже произошли массовые отключения электричества и подтопления.
Обстановка в связи с непогодой угрожает жизни и здоровью людей, и в МЧС уже отмечают, что есть погибший человек. В Новоульяновске на линию электропередач упало дерево, и ударом тока убило пожилую женщину.
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