Из-за сильных дождей в Ульяновске глохнут машины скорой помощи

В регионе накануне в течение 12 часов продолжались дожди. Выпал 91 мм осадков, и это превысило месячную норму.

Продолжающиеся в Ульяновске сильные ливни заставляют глохнуть автомобили скорой помощи. Как сообщил заместитель губернатора региона Павел Дегтярь, на затопленных улицах города встали пять неотложек.

Абдуллов: 5 скорых в городе заглохли из-за затопления двигателей, но сразу на вызовы были направлены бригады замены — Павел Дегтярь (@DegtyaryRu) 5 июля 2017 г.

— Пять скорых в городе заглохли из-за затопления двигателей, но сразу на вызовы были направлены бригады замены, — написал чиновник со ссылкой на министра здравоохранения Ульяновской области Рашида Абдуллова.

На сайте регионального МЧС сообщается, что в регионе из-за дождей введён режим чрезвычайной ситуации. Из-за стихии в области уже произошли массовые отключения электричества и подтопления.

Обстановка в связи с непогодой угрожает жизни и здоровью людей, и в МЧС уже отмечают, что есть погибший человек. В Новоульяновске на линию электропередач упало дерево, и ударом тока убило пожилую женщину.