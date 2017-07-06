Раненного на бейсболе конгрессмена вновь перевели в реанимацию

Состояние конгрессмена Стива Скализа, которого во время бейсбольной тренировки в Вирджинии подстрелил снайпер, резко ухудшилось, и врачи решили вернуть пациента в реанимацию.

BREAKING: Washington hospital returns Rep. Scalise to ICU, downgrading condition from fair to serious pic.twitter.com/bVrG1VXUsA — Breaking911 (@Breaking911) 6 июля 2017 г.

Сотрудники медицинского учреждения, где находится Скализ, сообщили о развитии инфекции у пострадавшего. Сейчас его состояние оценивается как тяжёлое.

Напомним, Скализ и четверо его коллег получили ранения, когда на них напал бизнесмен из Иллинойса Джеймс Ходжкинсон. Преступник выстрелил по меньшей мере 50 раз в своих жертв, ранив их. Прибывшая на место инцидента полиция ликвидировала стрелка.