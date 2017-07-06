Аргентинская полиция конфисковала почти две тонны кокаина

Власти страны решили усилить контроль за воздушным пространством в данном регионе, так как наркотики поставляются преступникам по воздуху.

Полиция Аргентины вышла на самую крупную партию кокаина в истории провинции Сантьяго-дель-Эстеро — вес конфискованных наркотиков составил почти две тонны. Об этом сообщает La Nacion.

Вся партия кокаина на чёрном рынке оценивается в 45 миллионов долларов. Полицейским удалось перехватить запрещённые вещества благодаря наблюдениям за подозрительным самолётом, сбросившим посреди поля мешок с 300 килограммами наркотиков.

Когда на место падения груза прибыли двое людей, полиция задержала получателей. При обследовании ближайшей территории сотрудники правоохранительных органов обнаружили дом, где хранилось ещё 44 мешка с кокаином.