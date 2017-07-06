От Антарктиды в ближайшее время отколется айсберг размером с две Москвы

После этого шельфовый ледник Ларсена, существовавший тысячи лет, окончательно исчезнет.

Гигантский айсберг площадью около шести тысяч квадратных километров в ближайшее время отколется от ледяного панциря Антарктиды. Об этом на своём сайте сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА).

По словам учёных, речь идёт об остатках шельфового ледника Ларсена — Ларсен С. Гигантская трещина между ним и наземным ледниковым покровом образовалась ещё несколько лет назад. Но, как показали свежие снимки, сделанные спутником CryoSat, от края разлома до океана осталось всего пять километров. Когда это расстояние будет преодолено, айсберг отправится в свободное плаванье.

— Мы сопоставили высоту льда над океаном и выяснили, что надводная часть айсберга будет достигать высоты 190 метров и содержать примерно 1155 кубических километров льда. Под воду ледяная глыба будет уходить ещё на 210 метров, — рассказал сотрудник Университета Эдинбурга Ноэль Гурмелен.

Поскольку движение айсберга представляет опасность для судов, учёные при помощи спутников намерены следить за ним и в дальнейшем.