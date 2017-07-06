На прилавках магазинов стало втрое больше бракованной колбасы

Чаще всего изготовители колбасных изделий преувеличивают количество заложенного в них мяса и указывают о своём продукте неполную информацию.

Роспотребнадзор заявил об росте найденной на отечественных прилавках бракованной колбасы. В первом квартале текущего года ведомство обнаружило её втрое больше, чем в январе — марте 2016 года. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на справку, которую специалисты Роспотребнадзора подготовили для Росстата.

Основными нарушениями называются отличие реального состава продукта от описанного на этикетке и несоответствие колбас ГОСТу. Сами производители называют трудновыполнимым требование указывать точный состав колбасы.

В Роспотребнадзоре пояснили, что чаще всего изготовители колбасных изделий получали замечания по маркировке изделий. Как правило, несоответствие маркировке выражается в указании неверного состава — например, в преувеличении мясного наполнения колбасы.

К нарушениям также относится указание неполных сведений о продукте или его изготовителе, а также отсутствие документов, которые подтверждают качество и безопасность колбас.