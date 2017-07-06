Жителей ДНР от армии Украины защищает Робокоп

По словам жителей посёлка, робот не только радует глаз своей необычностью, но и вселяет страх во врагов республики.

В посёлке Криничная художник Геннадий Сизонов из подручных материалов сделал настоящего двухметрового робота, которого установил в центре посёлка.

— Он у нас как хранитель нашего посёлка, призван защищать нас от украинских силовиков. У меня в планах сделать ему ещё собаку из такого же материала, чтобы он не стоял один бессменно, — рассказал автор скульптуры.

Скульптура представляет собой синтез Робокопа и Хищника. Как в шутку отметил автор, оружие робота направлено в сторону линии фронта, а его калибр составляет около 50 миллиметров, что не противоречит минским соглашениям.

Дети в посёлке верят, что в случае очередной украинской агрессии Робокоп их защитит.