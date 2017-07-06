Американец испортил детскую площадку, чтобы "подставить либералов"

По мнению мужчины, демократы регулярно нарушают законы и не уважают правительство.

32-летний житель городка Уэст-Хартфорд (штат Коннектикут) Стивен Маркс разрисовал граффити детскую площадку с оскорблениями и угрозами в адрес Трампа. Позже вандал признался полицейским, что против нынешней власти он ничего не имеет и даже наоборот — поддерживает её, а надписи оставил, чтобы подставить либералов.

Как сообщает издание Hartford Courant, Маркс успел "украсить" площадку, а также лавочки и стены библиотеки надписями "Убей Трампа", "Левые лучше", "Берни Сандерс 2020" и "Смерть Трампу". Свой поступок он объяснил ненавистью к либералам (членам Демократической партии. — Прим. Лайфа), которые "ежедневно нарушают законы и не уважают наше правительство".

Задержать вандала помогла запись с камеры видеонаблюдения. Когда Стивен увидел себя в сюжете на телевидении, он сам позвонил в полицию и признался в содеянном. По его словам, сама затея с граффити была, в общем-то, глупой.