Тиллерсон: Важный акцент во встрече Путина и Трампа — хороший обмен мнениями

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Тиллерсон: Важный акцент во встрече Путина и Трампа — хороший обмен мнениями

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Рекс Тиллерсон. Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Ранее Дмитрий Песков поделился ожиданиями, что первая встреча двух лидеров стран пройдёт в атмосфере рабочего диалога.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил о важности хорошего взаимодействия между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом в ходе предстоящей совместной встречи.

<p>Рекс Тиллерсон. Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович</p>

— Я думаю, что самая важная часть этой встречи — хороший обмен [мнениями] между президентом Трампом и президентом Путиным по поводу того, что они хотят видеть в качестве отношений между нашими двумя странами, — сообщил Тиллерсон.

Первая личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 7 июля в рамках саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге. До этого момента лидеры двух стран общались только по телефону.

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