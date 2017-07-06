Никки Хейли не исключила применения военной силы против Северной Кореи

США могут применить военную силу против Северной Кореи, если сочтут это необходимым. Об этом заявила постоянный представитель страны при ООН Никки Хейли на заседании Совбеза по северокорейской ракетной проблеме.
— США готовы использовать все возможности для того, чтобы защитить себя и своих союзников. Одна из таких возможностей — значительная военная мощь. Мы применим её, если будем должны так поступить, но предпочли бы, чтобы нас не вынуждали идти в этом направлении, — сказала Хейли.
Она также добавила, что Америка предпочла бы решить проблему с Северной Кореей дипломатическим путём, и подчеркнула, что США не стремятся к конфронтации на Корейском полуострове.
Однако, по мнению Хейли, действия руководителей КНДР "закрывают возможности дипломатического решения проблемы", ведь пуск ракеты — это резкая военная эскалация.
Ранее сообщалось о том, что 4 июля власти Северной Кореи испытали ракету "Хвансон-14", которая упала в море в 300 километрах от Японии. Снаряд пролетел почти тысячу километров. В Минобороны РФ позже заявили, что следили за пуском.
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