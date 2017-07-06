В ДТП с автобусом в Башкирии погибли трое

На трассе Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск в Башкирии сегодня утром столкнулись рейсовый автобус ПАЗ и ВАЗ-2110. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В результате ДТП погибли находящиеся в автомобиле мужчина и две женщины. Трое пассажиров автобуса не пострадали.

Предположительно, авария произошла из-за того, что легковой автомобиль вылетел на встречную полосу.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства аварии устанавливаются.