В ДТП с автобусом в Башкирии погибли трое

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В ДТП с автобусом в Башкирии погибли трое

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Фото: 02.mchs.gov.ru

На трассе Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск в Башкирии сегодня утром столкнулись рейсовый автобус ПАЗ и ВАЗ-2110. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В результате ДТП погибли находящиеся в автомобиле мужчина и две женщины. Трое пассажиров автобуса не пострадали.

Предположительно, авария произошла из-за того, что легковой автомобиль вылетел на встречную полосу.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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