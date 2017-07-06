Россияне стали больше тратить и прекратили откладывать

Согласно данным национального агентства финансовых исследований, это связано с выходом экономики страны из кризиса.

Россияне прекратили откладывать деньги на "чёрный день" и начали тратить больше. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Национального агентства финансовых исследований.

По данным исследования, ещё два года назад 47% жителей страны старались сохранить деньги. Однако сейчас 46% россиян тратят всю зарплату сразу и ничего не сберегают. А привычка откладывать есть чаще всего у молодых людей (от 18 до 24 лет) и у граждан старшего поколения (от 55 лет).

Эксперты утверждают, что россияне стали больше тратить из-за того, что ситуация в экономике стала более стабильной по сравнению с предыдущими годами. Так, многие решили сделать крупные покупки, которые до этого по разным причинам откладывали.

Отметим, что, согласно данным Центробанка, в текущем году начнётся постепенный переход от сберегательной модели поведения населения к потребительской.