Арестована банда из 10 человек, причастная к убийству экс-главы Сергиева Посада

В Следственном комитете также сообщили, что члены преступной группировки подозреваются в 18 убийствах.

Следствие установило исполнителей убийства бывшего главы Сергиева посада Евгения Душко, с которым расправились еще в 2011 году. Деятельность банды была пресечена в 2016 году после задержания ее участников. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Так, ОПГ возглавлял Константин Пискарев "Костя Большой". В банду также входили Сергей Александров, Сергей Юрьевич Безруков, Александр Замятин, Денис Земцов, Дмитрий Лупичев, Дмитрий Мишин, Игорь Сарьян, Андрей Столяров, Дмитрий Юров. При этом преступная группировка была создана еще 18 лет назад.

— Членами банды совершено не менее 18 убийств, в том числе Евгения Душко, а также другие преступления, — пояснила Петренко.