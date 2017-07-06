Британка похудела на 40 кг после того, как на ней не сошёлся ремень безопасности

Инцидент произошёл в самолёте в присутствии большого количества людей. Ашер Олсен тогда стало настолько стыдно, что она решила срочно заняться своим телом.

Жительница Ливерпуля Ашер Олсен сбросила уже четверть от своей массы тела и не собирается останавливаться. В процессе диеты 27-летняя девушка совсем отказалась от чипсов, еды на вынос, сладостей и выпивки. Историю Ашер рассказало издание Mirror.

По данным издания, в тот день, когда на британке не сошёлся ремень безопасности, она весила более 140 килограммов. Ашер рассказывает, что раньше уже пыталась худеть и даже обращалась к врачам и психологам, но диеты не приносили особой пользы.

— Я отрицала очевидную вещь. Я даже не думала, что я настолько большая, пока не села в самолёт, чтобы лететь в отпуск. Когда ремень не сошёлся, мне пришлось при всех просить расширитель для него. Как же это было унизительно, — вспоминает Олсен.

В результате за год британка потеряла 40 килограммов. Она не только стала намного лучше выглядеть, но и почувствовала изменения в самочувствии. По словам Ашер, теперь для неё не составляет труда подняться по лестнице, хотя раньше она быстро начинала задыхаться.

У девушки есть семилетний сын, которого она стеснялась встречать из школы, потому что не хотела видеться с другими мамочками. Теперь Олсен наконец-то почувствовала себя привлекательной и впервые за долгие годы полюбила шопинг.