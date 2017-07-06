Политолог объяснил, почему Янукович отозвал адвокатов из процесса на Украине

По его словам, это может говорить лишь о том, что экс-президент не верит в справедливость местного суда.

Политолог Богдан Безпалько объяснил Лайфу, почему бывший президент отказался от участия в судебном процессе по делу о госизмене и отозвал своих адвокатов.

— На Украине разрушено законное поле, там нарушается конституция, умирают люди, отпускают преступников и осуждают невиновных. Поэтому то, что Янукович отказался от участия в процессе, говорит лишь о том, что он не верит в справедливость украинского суда. Но это было ясно изначально, ещё когда он собирался участвовать в заседаниях. Думаю, тогда он согласился только для того, чтобы показать, что он не боится суда, не считает себя виновным и ему нечего скрывать, — считает политолог.

По словам Безпалько, украинский суд не будет выносить справедливый приговор, потому что он политически ангажирован. Он также добавил, что все действия, которые сейчас принимают судебные органы Украины, направлены не на достижение правосудия, а на то, чтобы исполнить политический заказ.

Ранее экс-президент Украины сравнил украинский суд с театром и заявил о нежелании участвовать в нём. Затем стало известно о том, что Янукович отозвал своих адвокатов из процесса на Украине.