Генпрокуратура требует запретить сайты, оправдывающие ИГИЛ и "Правый сектор"

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Генпрокуратура требует запретить сайты, оправдывающие ИГИЛ и "Правый сектор"

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Фото: ©РИА Новости/ Алексей Куденко

От Роскомнадзора также требуют запретить информационные порталы, которые пропагандируют националистические взгляды.

Российская Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с просьбой запретить сайты и материалы, в которых оправдывают деятельность террористических организаций ИГИЛ*, "Джебхат ан-нусры"* и радикальной группировки "Правый сектор"*.

Кроме того, в надзорном ведомстве выявили информационные ресурсы, которые пропагандировали идеи национальной и религиозной розни. Среди таких сайтов оказались "Спутник и погром", "Русский сектор" и "Правый взгляд".

— Указанные ресурсы пропагандируют идеи национальной и религиозной розни, что формирует угрозы общественной безопасности, побуждают к экстремизму, — говорится в сообщении Генеральной прокуратуры, которое было направлено в Роскомнадзор.

* Организации запрещены в России по решению Верховного суда.

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