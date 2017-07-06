Звезда "Зачарованных" станцевала хип-хоп вместе с мамой в честь победы над раком

46-летняя Шеннен Доэрти, известная по роли старшей сестры Прю в сериале "Зачарованные", весной объявила о том, что коварная болезнь наконец-то вошла в стадию ремиссии. Актриса быстро восстанавливает форму, в этом ей помогают близкие.
— Двигаемся! Люблю свою маму, которая не теряет задора и идёт в ногу с нами, — подписала новое видео Шеннен.
Актриса, у которой уже начали отрастать волосы после продолжительного лечения, регулярно проводит много времени с семьёй и мужем, фотографом Куртом Исваренко.
Напомним, в мае 2016 года Доэрти перенесла одностороннюю мастэктомию, но операция не помогла, и рак дал метастазы. После этого Шеннен прошла несколько курсов химиотерапии. На протяжении всего лечения рядом с актрисой была её любимая собака Боуи.
В съёмках сериала "Зачарованные" Доэрти приняла участие в 1998 году. Из-за разногласий с другой "ведьмой", Алиссой Милано, она решила покинуть сериал после третьего сезона.
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