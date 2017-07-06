Звезда "Зачарованных" станцевала хип-хоп вместе с мамой в честь победы над раком

У Шеннен Доэрти обнаружили опухоль молочной железы около года назад. С тех пор она усиленно боролась с недугом. Теперь актриса наслаждается простыми радостями жизни и делится ими со своими подписчиками в "Инстаграме".

46-летняя Шеннен Доэрти, известная по роли старшей сестры Прю в сериале "Зачарованные", весной объявила о том, что коварная болезнь наконец-то вошла в стадию ремиссии. Актриса быстро восстанавливает форму, в этом ей помогают близкие.

Moving it! Love how my mom has such spirit and keeps up with us even though Neda and I constantly change things midway. Btw... Neda is launching online classes which are amazing. Love these two. @themamarosa @jammalibu Публикация от ShannenDoherty (@theshando) Июл 5 2017 в 11:57 PDT

— Двигаемся! Люблю свою маму, которая не теряет задора и идёт в ногу с нами, — подписала новое видео Шеннен.

Актриса, у которой уже начали отрастать волосы после продолжительного лечения, регулярно проводит много времени с семьёй и мужем, фотографом Куртом Исваренко.

Mexico with familia. Публикация от ShannenDoherty (@theshando) Июн 23 2017 в 5:48 PDT

I think my husband and I are morphing into each other..... #twins #curlyhairdontcare #tulum @kurtiswarienko Публикация от ShannenDoherty (@theshando) Июн 21 2017 в 7:01 PDT

Напомним, в мае 2016 года Доэрти перенесла одностороннюю мастэктомию, но операция не помогла, и рак дал метастазы. После этого Шеннен прошла несколько курсов химиотерапии. На протяжении всего лечения рядом с актрисой была её любимая собака Боуи.

В съёмках сериала "Зачарованные" Доэрти приняла участие в 1998 году. Из-за разногласий с другой "ведьмой", Алиссой Милано, она решила покинуть сериал после третьего сезона.