Хабаровские учёные создали суперкомпьютер для развития искусственного интеллекта

В Хабаровске учёные запустили уникальный вычислительный комплекс, который способен выполнять 55 триллионов операций в секунду. Как сообщает Федеральное агентство научных организаций, это первая специализированная вычислительная система подобного уровня в России, которая ориентирована на решение задач в области искусственного интеллекта.

Отметим, что суперкомпьютер создан на базе новейшей гибридной архитектуры с пиковой производительностью 55 триллионов операций в секунду.

Машина сможет заниматься исследованием и разработкой алгоритмов компьютерного зрения, а также выполнять расчёты с применением авторских алгоритмов.

Примечательно, что дальневосточные учёные уже подписали соглашения о сотрудничестве с двумя мировыми лидерами ИТ-отрасли — компаниями IBM и Nvidia.