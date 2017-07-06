Хабаровские учёные создали суперкомпьютер для развития искусственного интеллекта

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Хабаровские учёные создали суперкомпьютер для развития искусственного интеллекта

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Фото: nafi.ru

В Хабаровске учёные запустили уникальный вычислительный комплекс, который способен выполнять 55 триллионов операций в секунду. Как сообщает Федеральное агентство научных организаций, это первая специализированная вычислительная система подобного уровня в России, которая ориентирована на решение задач в области искусственного интеллекта.

Отметим, что суперкомпьютер создан на базе новейшей гибридной архитектуры с пиковой производительностью 55 триллионов операций в секунду.

Машина сможет заниматься исследованием и разработкой алгоритмов компьютерного зрения, а также выполнять расчёты с применением авторских алгоритмов.

Примечательно, что дальневосточные учёные уже подписали соглашения о сотрудничестве с двумя мировыми лидерами ИТ-отрасли — компаниями IBM и Nvidia.

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