Порошенко посетил презентацию книги "14 друзей хунты" в пиццерии Киева

Читайте также

Порошенко посетил презентацию книги "14 друзей хунты" в пиццерии Киева

4
В своём "твиттере" лидер Незалежной выразил восхищение атмосферой, царившей на мероприятии.

Президент Украины Пётр Порошенко посетил презентацию книги под названием "14 друзей хунты" в Киеве. Издание представляет собой сборник "патриотических" рассказов. Встреча проходила в общепите, открытом бывшими участниками АТО, — в пиццерии Pizza Veterano, передают местные СМИ.

— Мне нравится название книги. Слово "хунта" российская пропаганда сделала чем-то вроде почётного звания. Если они называют нас хунтой, значит, наш караван — на правильном пути, а их злоба — бессильна! — приводят украинские СМИ высказывание Порошенко.

Также лидер Незалежной поделился фотографиями с мероприятия в своём "твиттере" и выразил восхищение царившей в пиццерии атмосферой и собравшимися людьми.

— В "Пицце ветерано" мощная патриотическая атмосфера. Вместе с вами, друзья, ещё раз убеждаюсь, что мы обязательно победим! — написал Порошенко в микроблоге.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!