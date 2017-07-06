Наказать фирму, кинувшую уборщиц из СК, поручили следователю по "делу Немцова"

Зампредседателя СК РФ Игорь Краснов должен разобраться, почему сотрудники клининговой компании, а также грузчики и сантехники три месяца не получали денег за свою работу.

Дело против клининговой компании "Артель", из-за которой шесть столичных зданий Следственного комитета РФ едва не утонуло в мусоре и нечистотах, поручили одному из самых опытных профессионалов, заместителю председателя ведомства Игорю Краснову. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Следователю, который вёл дело об убийстве политика Бориса Немцова и разгромил Боевую организацию русских националистов, поручили разобраться, почему уборщицы, грузчики и сантехники в течение трёх месяцев не получали денег за свою работу.

По данным паблика, конфликт с руководством клининговой фирмы уже близок к завершению. Гендиректору дали месяц на то, чтобы закрыть долги перед своими подчинёнными.