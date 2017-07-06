Аксёнов анонсировал отставку трёх крымских министров и мэра Ялты

По словам главы Крыма, кадровые перестановки необходимы для того, чтобы повысить эффективность власти.

В Крыму министр туризма Сергей Стрельбицкий, глава Министерства топлива и энергетики Светлана Бородулина, министр жилищно-коммунального хозяйства Сергей Карпов должны будут уйти в отставку, сообщил глава полуострова Сергей Аксёнов. Также должен будет уволиться и мэр Ялты Андрей Ростенко.

— В частности, будет согласована отставка министра курортов и туризма Сергея Стрельбицкого. Кроме того, мною приняты решения об отставке министров топлива и энергетики Светланы Бородулиной и жилищно-коммунального хозяйства Сергея Карпова, — приводит слова Аксенова РИА "Новости".

Что касается Ростенко, то глава Крыма поручил написать ему заявление об увольнении по собственному желанию. Аксенов добавил, что подобные кадровые перестановки являются необходимым процессом, который сказывается на эффективности власти.