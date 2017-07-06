Полиция в Стамбуле задержала главу турецкого отделения Amnesty International

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Полиция в Стамбуле задержала главу турецкого отделения Amnesty International

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Фото:© РИА Новости/Андрей Стенин

Сотрудники правоохранительных органов ворвались в номер отеля, в котором собрались правозащитники, и задержали 12 человек.

На одном из островов неподалеку от Стамбула полицейские задержали руководителя турецкого отделения Amnesty International Идиля Эсера. Об этом сообщает Reuters.

В момент происшествия собравшиеся обсуждали вопросы обмена информацией между правозащитными организациями. В числе задержанных оказались граждане Германии и Швейцарии, а также владелец гостиницы, в которой проходила встреча.

В настоящее время задержанные находятся в полицейском участке, конкретные обвинения им пока не предъявлены.

Amnesty International — это международная правозащитная организация, которая борется со случаями посягательства на физическую и психологическую неприкосновенность, а также на свободу совести и самовыражения. Организация регулярно критикует действия турецких властей. Например, прошлой весной представители Amnesty International заявили, что Анкара высылает беженцев обратно в Сирию.

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