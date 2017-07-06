Полиция в Стамбуле задержала главу турецкого отделения Amnesty International

Сотрудники правоохранительных органов ворвались в номер отеля, в котором собрались правозащитники, и задержали 12 человек.

На одном из островов неподалеку от Стамбула полицейские задержали руководителя турецкого отделения Amnesty International Идиля Эсера. Об этом сообщает Reuters.

Turkey detains 12 at human rights meeting in island hotel: media https://t.co/FfC7ElLJjP — Reuters World (@ReutersWorld) 6 июля 2017 г.

В момент происшествия собравшиеся обсуждали вопросы обмена информацией между правозащитными организациями. В числе задержанных оказались граждане Германии и Швейцарии, а также владелец гостиницы, в которой проходила встреча.

В настоящее время задержанные находятся в полицейском участке, конкретные обвинения им пока не предъявлены.

Amnesty International — это международная правозащитная организация, которая борется со случаями посягательства на физическую и психологическую неприкосновенность, а также на свободу совести и самовыражения. Организация регулярно критикует действия турецких властей. Например, прошлой весной представители Amnesty International заявили, что Анкара высылает беженцев обратно в Сирию.