Во Флориде бойца MMA застрелили в собственном доме

Читайте также

Во Флориде бойца MMA застрелили в собственном доме

2608
Американские полицейские разыскивают преступников, а заодно устанавливают мотив.

Во Флориде неизвестные ворвались в дом американского бойца смешанного стиля Аарона Рэджмэна и застрелили 25-летнего спортсмена. Об этом сообщает Sun Sentinel.

<p>Фото: Twitter.com</p>

По предварительным данным, преступники как минимум один раз выстрелили в бойца MMA, после чего скрылись с места происшествия.

<p>Фото: Twitter.com</p>

Американские полицейские разыскивают подозреваемых. Кроме того, они устанавливают все обстоятельства ЧП и мотивы.

Аарон Рэджмэн стал профессиональным бойцом MMA три года назад. Причём он тренировался даже с действующими чемпионами UFC.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!