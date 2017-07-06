Во Флориде бойца MMA застрелили в собственном доме

Американские полицейские разыскивают преступников, а заодно устанавливают мотив.

Во Флориде неизвестные ворвались в дом американского бойца смешанного стиля Аарона Рэджмэна и застрелили 25-летнего спортсмена. Об этом сообщает Sun Sentinel.

По предварительным данным, преступники как минимум один раз выстрелили в бойца MMA, после чего скрылись с места происшествия.

Американские полицейские разыскивают подозреваемых. Кроме того, они устанавливают все обстоятельства ЧП и мотивы.

Аарон Рэджмэн стал профессиональным бойцом MMA три года назад. Причём он тренировался даже с действующими чемпионами UFC.