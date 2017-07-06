В Еврейской автономной области мужчина погиб от укуса лошади в горло

Инцидент произошёл ещё весной, однако уголовное дело по этому факту было возбуждено только сейчас.

В посёлке Хинганске Облученского района домашняя лошадь, гулявшая без присмотра, укусила прохожего — 61-летнего мужчину — в горло. От полученных травм мужчина скончался, сообщает пресс-служба регионального управления СК. По заключению экспертизы, смерть местного жителя наступила в результате тупой травмы шеи с переломом гортани. Инцидент произошёл ещё весной, однако только сейчас следователи возбудили уголовное дело на владельца животного по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").