В Еврейской автономной области мужчина погиб от укуса лошади в горло

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В Еврейской автономной области мужчина погиб от укуса лошади в горло

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Фото: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Инцидент произошёл ещё весной, однако уголовное дело по этому факту было возбуждено только сейчас.

В посёлке Хинганске Облученского района домашняя лошадь, гулявшая без присмотра, укусила прохожего — 61-летнего мужчину — в горло. От полученных травм мужчина скончался, сообщает пресс-служба регионального управления СК.

По заключению экспертизы, смерть местного жителя наступила в результате тупой травмы шеи с переломом гортани.

Инцидент произошёл ещё весной, однако только сейчас следователи возбудили уголовное дело на владельца животного по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

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