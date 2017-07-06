На электроподстанции в Томске произошёл взрыв

Четверть города осталась без электроснабжения. По предварительной информации, никто не пострадал.

По словам очевидцев, взрыв произошёл на Энергетической улице, где и располагается местная электроподстанция. Оглушительный хлопок услышали жители большинства районов города, а в ближайших дворах сработали сигнализации автомобилей.

Местные жители сняли на видео огненный шар, который образовался после взрыва на подстанции. Кадры опубликовал паблик Leika.

В результате ЧП без света остались около 150 тысяч абонентов. На месте работают сотрудники подстанции. А вот работников МЧС на территорию не пускают, поскольку речь идёт о режимном объекте.

По предварительной информации, никто не пострадал.

В пресс-службе МЭС Сибири сообщили, что на подстанции уже возобновили электропитание. По их данным, электричество уже должно было поступить во все обесточенные дома.

— Сегодня в 13:31 по местному времени в результате повреждения выключателя на подстанции 221 кВ "Восточная" действием защит отключились первая и вторая секции шин. По уточнённым данным, при этом под отключение попали бытовые и промышленные потребители города Томска. Энергетики сразу же приступили к работам по подключению потребителей. В 14:50 оборудование подстанции было включено в работу, началось подключение потребителей. Причины происшествия установит специальная комиссия, — сказала Михайлова Ольга, руководитель пресс-службы МЭС Сибири.

Видео прислали через приложение LifeCorr (доступно для iOS и Android).