В аварии с маршруткой в Дагестане погиб полицейский

Небольшие ранения получили также пассажиры маршрутного такси, всего сообщается о 12 пострадавших.

Пассажирская "газель" столкнулась с "приорой" в Кумторкалинском районе, около населённого пункта Алмало. В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля, являющийся действующим сотрудником полиции.

Ещё 12 пассажиров маршрутки получили лёгкие ранения. По предварительным данным, "приора" выскочила на полосу встречного движения, столкнулась с маршруткой и, отлетев, зацепила ещё и "инфинити".

Видео с места аварии в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LifeCorr (доступно для iOS и Android).