Захарова: ИГИЛ перебрасывает из Ракки в Дейр-эз-Зор мастерские для химоружия

По словам дипломата, также компоненты для химического оружия доставили и в приграничный с Ираком город.

Боевики ИГИЛ* перебрасывают из своей бывшей так называемой столицы — Ракки — в Дейр-эз-Зор мастерские для создания химического оружия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— ИГИЛ перебрасывает из города Ракка в подконтрольные районы провинции Дейр-эз-Зор мастерские и оборудование по производству боеприпасов, в том числе снаряжённых отравляющими химическими веществами, — сообщила дипломат на брифинге.

Кроме того, в город Абу-Камаль, который расположен на границе с Ираком, террористы доставили компоненты химического оружия. Причём в колонне были и эксперты-химики.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.