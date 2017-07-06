Спустя некоторое время все пассажиры вылетели в украинскую столицу другим рейсом.

Нидерландская авиакомпания KLM вернула в аэропорт вылета рейс KL 1387, который следовал из Амстердама в Киев. Об этом сообщает "Европейская правда".

Как рассказал изданию один из пассажиров, через полчаса после вылета лайнер внезапно развернулся. Людям сообщили, что решение вернуть рейс было принято "по соображениям безопасности".

Все пассажиры вылетели в Киев другим рейсом спустя некоторое время.