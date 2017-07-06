Порошенко подписал закон о приоритетном курсе Украины на вступление в НАТО

Президент отметил, что в стране необходимо реформировать секторы безопасности и обороны, чтобы соответствовать критериям членства в Североатлантическом альянсе.

Сегодня Пётр Порошенко заявил, что Украина берёт курс на вступление в НАТО. Об этом политик написал у себя на странице в "Фейсбуке".

— С сегодняшнего дня вступление в НАТО становится одним из ключевых направлений государственной политики, — сообщил президент.

В июне глава МИД Украины Павел Климкин уже говорил о том, что стране есть чему научить НАТО. По мнению министра, с Украиной альянсу будет проще подготовиться к новым вызовам. Также Климкин выражал уверенность в том, что страна в обозримом будущем вступит в организацию.