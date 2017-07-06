Захарова рассказала, как США изучают влияние санкций на российские регионы

Читайте также

Захарова рассказала, как США изучают влияние санкций на российские регионы

16

Фото: © Lemouton Stephane/ABACA/EAST NEWS

Американских дипломатов интересуют не столько перспективы развития двусторонних отношений, сколько уровень жизни в субъектах РФ в условиях экономического давления со стороны Запада.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что американские дипломаты посещают российские регионы с целью собрать сведения о том, как изменился уровень жизни населения после введения антироссийских санкций. Эта тема, по её словам, волнует сотрудников Посольства США намного больше, чем развитие двусторонних отношений.

— За последние годы стал очевиден очень однобокий фокус проводимых ими встреч — их интересуют не столько перспективы развития двусторонних связей, сколько влияние западных санкций на экономическую и социальную ситуацию в российских регионах, — посетовала дипломат.

С той же целью, по словам Захаровой, американские дипломаты посещают и различные протестные митинги в субъектах РФ.

Напомним, ранее Минфин США расширил санкции в отношении 38 российских физических лиц и организаций. Москва готовит симметричный ответ.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!