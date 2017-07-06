Захарова рассказала, как США изучают влияние санкций на российские регионы

Американских дипломатов интересуют не столько перспективы развития двусторонних отношений, сколько уровень жизни в субъектах РФ в условиях экономического давления со стороны Запада.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что американские дипломаты посещают российские регионы с целью собрать сведения о том, как изменился уровень жизни населения после введения антироссийских санкций. Эта тема, по её словам, волнует сотрудников Посольства США намного больше, чем развитие двусторонних отношений.

— За последние годы стал очевиден очень однобокий фокус проводимых ими встреч — их интересуют не столько перспективы развития двусторонних связей, сколько влияние западных санкций на экономическую и социальную ситуацию в российских регионах, — посетовала дипломат.

С той же целью, по словам Захаровой, американские дипломаты посещают и различные протестные митинги в субъектах РФ.

Напомним, ранее Минфин США расширил санкции в отношении 38 российских физических лиц и организаций. Москва готовит симметричный ответ.