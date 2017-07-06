Янукович подал в Генпрокуратуру Украины заявление о госперевороте

Экс-президент призывает расследовать умышленные действия, которые заключались в насильственном захвате власти в стране и причинили вред украинскому народу.

Виктор Янукович обратился в Генпрокуратуру Украины с заявлением о госперевороте. Об этом заявил журналистам его адвокат Виталий Сердюк.

В документе экс-президент Украины назвал имена тех личностей, которых он считает ответственными за госпереворот 2014 года. Сторона защиты надеется, что заявление всё-таки будет зарегистрировано в украинских органах юстиции, а все указанные лица будут допрошены.

— Прямо обвиняется Аваков, Кличко, Луценко. Также речь идёт о Наливайченко, Парубии, Пашинском, Турчинове, Тягнибоке, Яценюке и других лицах, которые причастны к соответствующим событиям, — пояснил адвокат экс-президента.

В своём заявлении Янукович также указал, что именно насильственный захват власти в стране в результате привёл к "негативным событиям в Крыму и утрате территориальной целостности".

— В рамках этого заявления будут установлены все акты, которые стали условием ситуации, которая сейчас сложилась на Украине, — это война, утрата территориальной целостности и другие негативные последствия, которые получило государство после событий на Майдане, — добавил Виталий Сердюк.

Ранее Лайф сообщал, что бывший президент Украины Виктор Янукович заявил о своём решении отозвать адвокатов из судебного процесса в Киеве, в рамках которого его подозревают в госизмене. В стране уничтоженного правосудия адвокаты бессильны, считает политик.