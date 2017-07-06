Борис Джонсон пожаловался, что ему нельзя вести Twitter в стиле Трампа

Глава МИД Британии отметил, что его пресс-секретари тщательно следят за тем, что он пишет.

Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон рассказал о своем желании писать в Twitter в духе американского президента Дональда Трампа. По мнению дипломата, именно твиты главы Белого дома вовлекли большое количество людей в политику.

— Вообще я думаю, что подход Дональда Трампа к политике — это то, что захватило воображение людей по всему миру. При помощи своих твитов и всего остального он вовлек людей в политику так, как мы давно не видели. Мне точно не позволили бы писать так, как он, как я бы хотел, — приводит слова Джонсона радиостанция BBC.

Британский министр добавил, что за тем, что он пишет в социальных сетях, следят его пресс-секретари.

Твиты Дональда Трампа нередко становятся предметом для обсуждения общественности. Одним из таких сообщений стал твит американского лидера с загадочным словом "covfefe". Примечательно, что из бурной активности Трампа в соцсети звучали идеи "отлучить" его от "Твиттера" и контролировать каждую его публикацию там.