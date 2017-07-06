Лукашенко заявил о "дефиците идей" в отношениях Белоруссии и США

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Лукашенко заявил о "дефиците идей" в отношениях Белоруссии и США

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Александр Лукашенко. Фото:© РИА Новости/Сергей Гунеев

При этом лидер союзного с РФ государства опроверг информацию о том, что между Минском и Вашингтоном намечается кризис.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о замедлении темпов развития сотрудничества с Соединёнными Штатами.

— Некоторые наши недоброжелатели говорят о том, что нормализация "выдохлась", что в наших отношениях с США вновь наступает период кризиса. Я не согласен: кризиса никакого нет, но дефицит идей присутствует, — пояснил Лукашенко.

Сегодня он встретился в Минске с делегацией Конгресса США. Президент выразил уверенность, что существующие разногласия можно преодолеть.

— Дефицит идей — это небольшая проблема, мы умеем находить эти идеи, тем более очень многие из них лежат на поверхности и ждут своего решения, — добавил Александр Лукашенко.

Напомним, в середине июня Дональд Трамп продлил на год ограничения в отношении ряда представителей белорусских властей, якобы "подрывающих демократические процессы".

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