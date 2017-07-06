Лукашенко заявил о "дефиците идей" в отношениях Белоруссии и США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о замедлении темпов развития сотрудничества с Соединёнными Штатами.
— Некоторые наши недоброжелатели говорят о том, что нормализация "выдохлась", что в наших отношениях с США вновь наступает период кризиса. Я не согласен: кризиса никакого нет, но дефицит идей присутствует, — пояснил Лукашенко.
Сегодня он встретился в Минске с делегацией Конгресса США. Президент выразил уверенность, что существующие разногласия можно преодолеть.
— Дефицит идей — это небольшая проблема, мы умеем находить эти идеи, тем более очень многие из них лежат на поверхности и ждут своего решения, — добавил Александр Лукашенко.
Напомним, в середине июня Дональд Трамп продлил на год ограничения в отношении ряда представителей белорусских властей, якобы "подрывающих демократические процессы".
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