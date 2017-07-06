Милонов попросил МИД дать международную оценку личности Бандеры

По мнению парламентария, героизация "пособников фашистских карателей и палачей" угрожает мирному сосуществованию европейских народов.

Депутат Виталий Милонов обратился в МИД России с просьбой поднять вопрос о международной оценке деятельности лидера украинских националистов Степана Бандеры. Об этом сообщили в пресс-службе парламентария.

Милонов выразил обеспокоенность по поводу того, что в последнее время итоги Великой Отечественной войны и Второй мировой пересматриваются в угоду тем или иным политическим интересам.

— Особенно тревожные сигналы поступают из Украины, где происходит героизация пособников фашистских карателей и палачей, — заявил депутат.

По мнению Милонова, данный факт угрожает мирному сосуществованию европейских народов. Поэтому он и попросил МИД РФ поднять на международном уровне вопрос об оценке деятельности Степана Бандеры и возглавляемых им организаций во время Второй мировой войны.

— Таким нравственным трибуналом могла бы стать Организация Объединённых Наций или иная авторитетная международная площадка. Важно добиться мирового консенсуса по такому важному вопросу, — считает депутат.