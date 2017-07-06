Хакера Льюиса приговорили к двум годам колонии

Владимира Аникеева признали виновным во взломе почты высокопоставленных чиновников.

Лидера хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева, известного как Льюис, приговорили к двум годам колонии. Это решение принял Мосгорсуд.

Примечательно, что прокуратура требовала посадить Льюиса на 2,5 года. Хакера обвиняли во взломе почты высокопоставленных чиновников. При этом он практически сразу пошёл на сделку и признал свою вину, что дало основание для вынесения более мягкого приговора.

Само заседание в Мосгорсуде проходило в закрытом режиме и особом порядке. Основанием для этого послужил тот факт, что в материалах дела были секретные данные.