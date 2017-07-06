В Сергиевом Посаде шутник припарковал "жигули" с "бомбой" в салоне

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В Сергиевом Посаде шутник припарковал "жигули" с "бомбой" в салоне

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Муляж, похожий на взрывное устройство, заметила местная жительница. Она вызвала полицию и пожарных. Позже "шутник" признался, что купил игрушку в магазине приколов.

На Владимирской улице в Сергиевом Посаде мужчина припарковал автомобиль "Жигули", в котором якобы оставил "бомбу". Об этом сообщает паблик Leika.

По словам местного жителя Николая, первой подозрительный автомобиль заметила его знакомая Зоя. "Взрывное устройство" лежало прямо над рулём за лобовым стеклом и было хорошо видно прохожим. Бдительная женщина сообщила о своих подозрениях сотрудникам правоохранительных органов, которые незамедлительно прибыли на место вместе с пожарными.

Владельца "жигулей" быстро нашли. Он признался, что пошутил, и рассказал, что купил муляж в магазине приколов. Мужчину сразу оштрафовали за ложный вызов и задержали до выяснения всех обстоятельств.

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