Жиркова не стали дисквалифицировать на игры ЧМ-2018

За красную карточку в игре с мексиканцами футболиста оштрафовали на пять тысяч швейцарских франков (более 300 тыс. рублей).

ФИФА не стала дисквалифицировать футболиста сборной России Юрия Жиркова на игры ЧМ-2018. Как сообщает телеграм-канал Mash, за красную карточку, которую спортсмен получил в матче с Мексикой, он пропустит ближайший товарищеский матч России.

Также Жиркова оштрафовали на пять тысяч швейцарских франков (более 300 тыс. рублей).

Напомним, 33-летний полузащитник оставил сборную России в меньшинстве в последнем матче группового этапа Кубка конфедераций. После этого сын Жириновского Игорь Лебедев заявил, что Жиркову надо дать в морду. Глава РФС Виталий Мутко, в свою очередь, пообещал провести с Лебедевым беседу по поводу его высказывания.