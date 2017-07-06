Жиркова не стали дисквалифицировать на игры ЧМ-2018

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Жиркова не стали дисквалифицировать на игры ЧМ-2018

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Футболист сборной России Юрий Жирков. Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

За красную карточку в игре с мексиканцами футболиста оштрафовали на пять тысяч швейцарских франков (более 300 тыс. рублей).

ФИФА не стала дисквалифицировать футболиста сборной России Юрия Жиркова на игры ЧМ-2018. Как сообщает телеграм-канал Mash, за красную карточку, которую спортсмен получил в матче с Мексикой, он пропустит ближайший товарищеский матч России.

Также Жиркова оштрафовали на пять тысяч швейцарских франков (более 300 тыс. рублей).

Напомним, 33-летний полузащитник оставил сборную России в меньшинстве в последнем матче группового этапа Кубка конфедераций. После этого сын Жириновского Игорь Лебедев заявил, что Жиркову надо дать в морду. Глава РФС Виталий Мутко, в свою очередь, пообещал провести с Лебедевым беседу по поводу его высказывания.

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