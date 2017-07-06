В России начались продажи кроссовера Renault Koleos нового поколения

Эксперты единогласно сходятся во мнении, что новая флагманская модель стала по-настоящему стильной.

В российских дилерских центрах Renault стартовали продажи нового флагманского кроссовера Koleos, адаптированного под российские условия, сообщили в пресс-службе производителя.

Новый кроссовер будет выпускаться с тремя вариантами двигателей: бензиновым объёмом 2 и 2,5 литра, мощностью 144 л.с. и 171 л.с. соответственно, а также с двухлитровым турбодизелем мощностью 177 л.с.

Базовая модификация кроссовера обойдётся в 1 699 000 рублей. А вот дизельная версия Koleos встанет в 2 169 000 рублей.

Специально для российских автомобилистов во флагманской модели предусмотрен подогрев руля, лобового стекла, зеркал, передних и задних сидений, а также система дистанционного запуска двигателя.