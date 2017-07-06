Таможенники в Шереметьево изъяли у китайца окаменелую раковину моллюска

По предварительной информации, трёхкилограммовая окаменелость признана культурной ценностью.

У гражданина Китая в аэропорту Шереметьево изъяли окаменелую раковину моллюска. В своём пояснении он заявил, что аммонит приобрёл в Москве для себя, в личную коллекцию, за четыре тысячи рублей. О том, что камень является культурной ценностью, не знал.

Аммониты — это редкие и красивые камни различных форм и расцветок. Все аммониты — это окаменелые останки моллюсков, существовавших во времена динозавров, т.е. около 250 млн лет назад. Полностью моллюски исчезли 65 млн лет назад, но сами камни хорошо сохранились до наших дней.

Ювелирная ценность ископаемых ракушек зависит либо от сохранности перламутрового слоя, либо от привлекательности минералов, пропитавших известковую постройку.