В Кремле не согласны с заявлением Трампа о дестабилизации в Восточной Европе

Свою позицию по этому вопросу президент США озвучил на пресс-конференции в Варшаве.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не согласна с суждением Дональда Трампа о том, что действия России в Восточной Европе якобы носят дестабилизирующий характер. Такое заявление американский лидер сделал на пресс-конференции в Варшаве.

— Мы не согласны с таким подходом, — ответил представитель Кремля на просьбу прокомментировать позицию Трампа.

Тем не менее Песков воздержался от того, чтобы судить о влиянии визита Трампа в Польшу на грядущую встречу с российским президентом.

— Это будет возможность познакомиться и понять истинный подход каждого к двусторонним отношениям, — подчеркнул он.

Напомним, первая личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 7 июля в рамках саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге. До этого момента лидеры двух стран общались только по телефону.