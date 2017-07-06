Песков: Встреча Путина и Трампа покажет истинный подход США к отношениям с РФ

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Песков: Встреча Путина и Трампа покажет истинный подход США к отношениям с РФ

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Дмитрий Песков.Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Представитель Кремля также добавил, что у Москвы пока нет понимания, чего Вашингтон ждёт от России в развитии двухсторонних отношений.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа покажет истинный подход Вашингтона к отношениям с Москвой.

— Ждём все первую встречу двух президентов. Они смогут лично обменяться своими мыслями по наиболее актуальным вопросам, и главное — это будет возможность познакомиться, понять всё-таки истинный подход каждого из них по отношению к двусторонним отношениям, а не тот подход, который транслируется средствами массовой информации, — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.

По словам представителя Кремля, у Москвы пока нет понимания, чего Вашингтон ждёт от России в развитии двухсторонних отношений.

Путин и Трамп встретятся в рамках саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге.

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