В Москве пенсионер погиб, попав под колёса внедорожника на буксире

Сразу после наезда оба автомобиля невозмутимо поехали дальше, даже не заметив мужчину.

70-летний пенсионер погиб в Москве, попав под колёса внедорожника на буксировке. Об этом сообщает паблик Mash.

Авария произошла накануне около 9 часов вечера на юго-западе столицы.

70-летний Николай Л. переходил дорогу на улице Вавилова по пешеходному переходу. Он попал под колёса внедорожника SsangYong, ехавшего на буксире. Пожилой мужчина погиб на месте.

Сразу после наезда оба джипа "невозмутимо" поехали дальше. Прохожие, ставшие очевидцами происшествия, смогли остановить пару внедорожников. Им помогли дежурившие рядом полицейские.

За рулём одного из джипов находился известный в прошлом адвокат Роберт Франгульян. 65-летний юрист вёз на буксире другой автомобиль, за рулём которого находилась женщина.

Водители объяснили, что не видели пешехода и дорогу он переходил на красный свет. Однако окончательно картину происшествия выяснят следователи.