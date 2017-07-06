Путин не сможет посетить похороны Гранина из-за поездки на G20

Президент будет в Гамбурге на саммите "Большой двадцатки" 7 и 8 июля. У него запланированы встречи с лидерами США, Франции, Германии и проч.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства будет очень занят на G20, поэтому не сможет лично присутствовать на похоронах писателя Даниила Гранина в Петербурге.

— Если я не ошибаюсь, похороны будут 8 июля, в субботу. До вечера у президента весьма напряжённая программа в Гамбурге, рабочая, — пояснил представитель Кремля.

Напомним, Даниил Гранин умер 4 июля в возрасте 98 лет. Церемония прощания с ним пройдёт 8 июля с 12:00 до 14:00 в Таврическом дворце. Писателя похоронят на Комаровском поселковом кладбище. Три недели назад Владимир Путин наградил Гранина госпремией. Церемония вручения прошла в Кремле.