Песков назвал абсурдными заявления о "российском происхождении" вируса Petya

Так, по крайней мере, считают в МВД Украины. Впрочем, доказательств представить они не смогли, поэтому даже в Госдепе заявили, что Россия, скорее всего, ни при чём.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков категорически отверг заявления официального Киева о "российском происхождении" вируса Petya.

— Эти заявления являются абсурдными, — считает представитель Кремля.

Ранее Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что киберполиция и СБУ пресекли второй этап кибератаки с использованием вируса Petya. При этом, по его словам, были изъяты серверы со следами воздействия киберпреступников с источниками из России.

Интересно, что в достоверность этих сведений не поверили даже в США.

— Мы в курсе, что украинское правительство возложило на Россию ответственность за последние атаки, но мы не готовы сделать такой вывод, — заявили в Госдепе.

Напомним, в июне вирус-вымогатель атаковал сотни компьютеров в разных странах мира. Под удар попали данные госорганов, а также нефтяных, энергетических, телекоммуникационных и фармацевтических компаний. Наиболее сильно от вируса пострадала Украина, однако под ударом также оказались Россия, Индия и некоторые европейские страны.