Песков назвал абсурдными заявления о "российском происхождении" вируса Petya

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков категорически отверг заявления официального Киева о "российском происхождении" вируса Petya.
— Эти заявления являются абсурдными, — считает представитель Кремля.
Ранее Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что киберполиция и СБУ пресекли второй этап кибератаки с использованием вируса Petya. При этом, по его словам, были изъяты серверы со следами воздействия киберпреступников с источниками из России.
Интересно, что в достоверность этих сведений не поверили даже в США.
— Мы в курсе, что украинское правительство возложило на Россию ответственность за последние атаки, но мы не готовы сделать такой вывод, — заявили в Госдепе.
Напомним, в июне вирус-вымогатель атаковал сотни компьютеров в разных странах мира. Под удар попали данные госорганов, а также нефтяных, энергетических, телекоммуникационных и фармацевтических компаний. Наиболее сильно от вируса пострадала Украина, однако под ударом также оказались Россия, Индия и некоторые европейские страны.
- Популярные
- По времени