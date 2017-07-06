Составлен рейтинг "самых богатых" персонажей комиксов

Вопреки ожиданиям, в первых строчках рейтинга нет Человека-паука или Железного человека.

Китайское издание South China Morning Post составило рейтинг самых богатых героев комиксов. Вопреки ожиданиям первое место не занял ни Человек-паук, ни Железный человек, ни даже Бэтмен. На первой строчке — Чёрная Пантера, также известный как Т'Чалла с состоянием в $500 млрд.

— Как царь Ваканды, Т'Чалла владеет единственным источником уникального металла вибраниума, который, кстати, является самым нерушимым материалом, — пишет издание.

Авторы статьи отмечают, что у некоторых персонажей так много (вымышленных) денег, что миллиардеры реального мира могут почувствовать себя бедняками.

Так, на второй строчке расположился принц Атлантиды Нэмор (он же Подводник). Его состояние оценили в $260 млрд. За ним следуют Чёрный Гром ($250 млрд) и доктор Дум ($100 млрд). Тони Старк, известный как Железный человек, занимает лишь пятое место рейтинга ($80 млрд).

В первую десятку также попали Уилсон Фиск (Кингпин) — на его "счету" числится $40 млрд — и Бэтмен со "скромным" состоянием примерно от $7 млрд до $11 млрд. Питер Паркер (он же Человек-паук) оказался на 11-й строчке с состоянием в $2 млрд.