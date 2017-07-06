В Кремле прокомментировали сообщения о выдвижении Путина кандидатом на выборах

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, тема об участии действующего президента РФ Владимира Путина в выборах 2018 года пока в повестке дня не фигурирует.

— Эта тема не фигурирует на повестке дня, её просто нет пока, — пояснил представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов, будет ли Путин принимать участие в выборах и будет ли баллотироваться в президенты и в качестве кандидата от "Единой России" или как самовыдвиженец.

Ранее российские СМИ сообщили, что глава государства Владимир Путин, вероятнее всего, пойдёт на выборы в 2018 году как самовыдвиженец.