В Кремле прокомментировали сообщения о выдвижении Путина кандидатом на выборах

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В Кремле прокомментировали сообщения о выдвижении Путина кандидатом на выборах

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Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, тема об участии действующего президента РФ Владимира Путина в выборах 2018 года пока в повестке дня не фигурирует.

— Эта тема не фигурирует на повестке дня, её просто нет пока, — пояснил представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов, будет ли Путин принимать участие в выборах и будет ли баллотироваться в президенты и в качестве кандидата от "Единой России" или как самовыдвиженец.

Ранее российские СМИ сообщили, что глава государства Владимир Путин, вероятнее всего, пойдёт на выборы в 2018 году как самовыдвиженец.

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